Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

У ході нічної атаки Росії на Київську область 2 липня є пошкоджені будинки, а також постраждалі серед цивільного населення, повідомив у Facebook голова ОВА Руслан Кравченко.

Він наголосив, що це перша атака окупантів на столицю з початку місяця і за останні 12 днів. Ворог застосував БпЛА, які були збиті нашими силами ППО.

Тривога тривала майже годину. Фактів влучань не зафіксовано.

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Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджені три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків обіцяють надати всю необхідну допомогу.

"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу", - зазначив Кравченко.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки.

Атака РФ 2 липня - головне

У ніч проти 2 липня в низці областей України оголошували повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ударні дрони з південного напрямку.

Починаючи з 00:00 2 липня, у ПС ЗСУ повідомляли про загрозу застосування ворогом ударних дронів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині. О 01:18 повідомлялося про загрозу застосування БПЛА у Черкаській області. Водночас на Сході - загроза застосування балістичного озброєння.

Силами і засобам нашої ППО всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено.

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