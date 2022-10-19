Генерал Збройних Сил США та колишній директор ЦРУ Девід Петреус вважає, що з настанням зими Україна продовжить звільняти свої території, водночас Росії буде набагато складніше вести війну, порівняно з Україною.
Про це він заявив під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
"Не думаю, що українські війська будуть уповільнювати свій оперативний наступ з приходом зими. Логістика росіян дуже слабка, мости зруйновані, так само як і залізничні колії, як на Кримському мосту", – наголосив Петреус.
За словами американського генерала, в лавах окупантів дуже багато проблем. Російським військовим не вистачає не лише озброєння, а навіть і теплого одягу. Крім того, моральний дух російської армії дуже низький.
"Вони не розуміють, за що вони воюють. Здебільшого на фронті представники національних меншин, яких було кинуто на лінію зіткнення", – зазначив Петреус.
Екс-директор ЦРУ додав, що швидкість наступу українських військових буде залежати, зокрема, від того, яким чином буде розпланована і виконана ця кампанія.
Якою буде війна в Україні з настанням зими
Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін очікує, що Збройні сили України взимку продовжать звільняти українську землю. Він відзначив, що в останній час українські сили були дуже ефективними на сході і півдні країни, оскільки повертають свою територію з-під російської окупації.
Раніше екс-командувач Сухопутними силами США в Європі у 2014-2018 роках, генерал у відставці Бен Ходжес також висловив думку, що для російських окупантів умови бойових дій взимку будуть складнішими, ніж для Збройних Сил України під час наступу.
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