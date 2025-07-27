Також опубліковано наслідки нічної атаки на російську залізницю.

Внаслідок атаки українських безпілотників на Котовський пороховий завод у Тамбовській області РФ 25 липня було фактично знищено одну з будівель підприємства. Про це повідомляє український моніторинговий проект Exilenova+.

"Нам вдалося досить точно визначити місце ураження – було знищено одну з будівель підприємства. Судячи зі свіжих кадрів, завод активно розширює свої потужності: зводяться нові корпуси, триває будівництво", – йдеться у повідомленні.

Крім того, проект публікує кадри з наслідками української атаки по залізничній станції "Жутово" у Волгоградській області РФ минулої ночі.

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"Унаслідок влучань об’єкт зазнав критичних пошкоджень — технічна будівля майже повністю знищена", – йдеться у повідомленні.

Атаки дронів по Росії: останні новини

Як писав УНІАН, минулої ночі українські дрони атакували залізничну інфраструктуру у Волгоградській області Росії. Як завжди, росіяни відзвітували, що усе збили, а те, що частина залізничної мережі залишилася без електроживлення – так, то просто "уламки впали".

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зауважив, що удари по російській залізниці грають важливу роль для української оборони, оскільки порушують логістику російської армії. Навіть одна спалена електропідстанція може на тривалий час заблокувати рух ешелонів на певній ділянці.

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