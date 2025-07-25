Також у Ставропольському краї вражено підприємство, яке виробляє вибухівку.

Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу Росії, які виробляють порох і сировину для вибухівки. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в Telegram.

За його словами, уражено Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї, який виробляє хімічну сировину для вибухівки, зокрема азотну кислоту й аміачну селітру.

"Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ", - зазначає Коваленко.

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Він також повідомив, що уражено одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК РФ - Котовський пороховий завод у Тамбовській області. " Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів - для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч", - повідомив Коваленко.

Атака на Росію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, уночі дрони масово атакували кілька регіонів Росії, під ударом були два важливих для російського ВПК заводи.

Як пишуть російські пабліки, росіяни скаржилися на вибухи в Невинномиську Ставропольського краю, повідомляли про десятки прильотів. Стверджувалося, що метою атаки там було хімічне підприємство "Азот". Завод атакований безпілотниками вже вдруге за останні два місяці. У червні після атаки він припиняв роботу.

Крім того, вибухи було чути і в Тамбовській області, місцеві тг-канали писали про атаку на пороховий завод у Котовську. Пізніше було опубліковано відео диму після ударів у районі заводу.

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