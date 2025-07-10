Глава держави очікує, що найближчим часом вдасться завершити виконання домовленостей щодо обмінів, досягнутих у Стамбулі 2 червня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спочатку треба завершити обміни військовополоненими, про що було домовлено у Стамбулі 2 червня. Потім команди з України та Росії можуть перейти до обговорення дієвих варіантів підготовки зустрічі на рівні лідерів країн. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на пресконференції в Римі.

"Якщо ми хочемо серйозний результат і закінчити цю війну - треба готувати зустріч на рівні лідерів. Безумовно. Як я і говорив раніше, ми готові до будь-якого формату зустрічі на рівні лідерів. Безумовно, Україна, Росія і Америка на рівні лідерів - це бажаний формат. Можуть бути не тільки слова і гарантії за столом перемовин", - вважає Зеленський.

При цьому, президент України не може сказати, як саме буде.

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Також, говорячи про можливі майданчики для проведення такої зустрічі на рівні лідерів, Зеленський вдячний Ватикану і італійській стороні щодо пропозиції провести таку зустріч у Ватикані. Також Україна має пропозицію від Австрії і Швейцарії як нейтральних країн, а також прямі пропозиції від Туреччини.

"Ми повинні завершити результат, про який сторони домовились на другій зустрічі. А саме - закінчити з тими обмінами, які були домовлені на другій зустрічі у Стамбулі. І я думаю, що найближчим часом відповідні рухи здійсняться. І тільки після цього команди можуть обговорювати, знову таки, дієвий варіант - це підготовку зустрічі на рівні лідерів", - наголосив Зеленський.

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія цього року у Стамбулі провели два раунди переговорів між своїми делегаціями. Вони відбулися 16 травня і 2 червня. Єдиним результатом цих зустрічей стала домовленість про обмін полоненими і повернення тіл полеглих військових.

Під час другої зустрічі у Стамбулі було домовлено про обмін тяжко хворих і поранених військових, на обміні молодих солдат віком до 25 років і на поверненні тіл полеглих воїнів.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна очікує на якнайшвидшу зустріч Зеленського з ініціатором війни проти України Володимиром Путіним, оскільки, є багато питань, які можна вирішити лише у разі зустрічі лідерів.

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