На війні загинув співзасновник підрозділу 'Гострі картузи' Антон Спіцин

Він воював з окупантами з перших днів повномасштабного вторгнення.

Захищаючи Україну, загинув співзасновник і командир підрозділу "Гострі картузи" Антон Спіцин. Про смерть військового повідомив його брат Олександр Спіцин.

"Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм.... В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса... Спи спокійно брате", – написав він у Facebook.

Про загибель військового повідомили і в Центрі спеціального призначення Нацгвардії "Омега".

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"Сьогодні зупинилося серце офіцера Антона Спіцина, командира бойової групи 2-го окремого загону ЦСП "Омега". Він воював з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати Героя", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Антон Спіцин народився і виріс у Харківській області. До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну, чоловік мав свій будівельний бізнес. Крім того, полеглий захисник займався благодійною діяльністю. Він безкоштовно викладав англійську мову дітям-сиротам, за власний кошт здійснив ремонт у дитячому психоневрологічному санаторії.

"Ми пам’ятатимемо Антона за його корисні справи, вірність Україні, роботу на перемогу і волелюбність. Спочивай з миром, побратиме. Слава українським полеглим воїнам! Ми помстимось за тебе!" – додали в ЦСП "Омега".

Загибель українських військових

Під час виконання бойового завдання загинув 24-річний льотчик-винищувач Іван Болотов. Трагічну звістку повідомили в 831-й бригаді тактичної авіації. Пілот майже три роки захищав Україну в небі.

У січні стало відомо про загибель українського кінорежисера, колишнього керівника управління держрегулювання та реалізації кінопроєктів у Держкіно та військового Станіслава Притули. Чоловіку було 40 років.

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