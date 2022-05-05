Більшість з них вдарила по невійськових об’єктах.

З 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2 тис. ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів.

"... Ось війна знову прийшла. Вона тут і зараз. Вона в Україні. І не збирається зупинятися на нашій землі. І вона вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу в якій усі ми згадуємо щороку в травні", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що вже звертався до данців і до Фолькетингу на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1 370 ракет. На сьогодні – вже 1 993 ракети. Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарила по невійськових об’єктах", - розповів президент.

За його словами, станом на 29 березня російські окупанти зруйнували 773 освітніх об’єкти в Україні, а станом на сьогодні вже вдвічі більше - 1584.

"Це дитячі садочки, школи, університети. Ось проти чого воює російська армія в Україні. Загарбники вбили вже 220 українських дітей. І це ми ще не знаємо достеменно, що в окупованих районах", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Росія ще не готова зупинити війну та ще мріє про захоплення України та інших європейських країн, мріє про те, що свобода у Європі має зникнути.

"Але їхні мрії не мають здійснитися. Має здійснитися мрія про мир. Наша і ваша мрія. Так само як це було 77 років тому", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що наразі ніхто не скаже, скільки ще днів триватиме ця війна, однак президент вірить, що "наш День звільнення наближається".

Як повідомляв УНІАН, з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета.