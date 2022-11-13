Це село розташоване у Сватівському районі.

Українські військові відновили контроль над селом Макіївка в Луганській області.

"Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом", - повідомляється в Telegram-каналі Луганської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 5 листопада російське видання "Верстка" повідомляло, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.

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Війна в Україні: ситуація на Луганщині

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

Проте, за словами Гайдая, просування ЗСУ на Луганщині не таке стрімке як в інших областях через серйозну оборонну підготовку окупантів.

29 жовтня у Міністерстві оборони України заявили, що селище Невське на Луганщині звільнено від російських окупантів. Наприкінці жовтня повідомлялося про дев'ять звільнених від окупантів населених пунктів.

На відновлення області після деокупації знадобиться близько семи років. Розпочати якісь роботи можна буде лише після повного звільнення регіону. При цьому на повне розмінування території Луганщини може піти 10 років.

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