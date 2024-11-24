Загальні втрати росіян з початку повномасштабної війни вже перевищили 730 тисяч.

Російські окупаційні війська внаслідок свого вторгнення в Україну продовжують зазнавати значних втрат від українських Сил оборони. Так, за минулу добу знищено ще 1020 ворогів, а загальні втрати росіян з початку повномасштабної війни становлять уже 730 тисяч 740 осіб, повідомляє Генштаб.

Також ЗСУ продовжують нищити ворожу техніку. Зокрема, за добу знищено 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем.

Також українські бійці відмінусували 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.

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Втрати Росії в Україні - останні новини

Як зазначав військовий оглядач Олександр Коваленко, російські втрати в листопаді йдуть на рекорд за трьома показниками - жива сила, піхотна бронетехніка та автотранспорт. Зокрема, абсолютний рекорд у втратах особового складу, на думку Коваленка, підтверджує зростання дефіциту бойової техніки, через що росіянам доводиться більше покладатися на живу силу. А Високі втрати в піхотній бронетехніці Коваленко пояснює явним поспіхом росіян у спробах захопити якомога більше української території.

Кроім того, супутникові знімки баз зберігання свідчать, що через величезні втрати на фронті Росія знімає зі зберігання і відправляє на відновлення навіть геть непридатні танки.

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