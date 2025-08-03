Росіяни самі зробили усе необхідне, аби українці могли легко знищити міст.

Українські дронарі підірвали міст у Брянській області Росії, який про всяк випадок замінували самі ж росіяни. Про це повідомляє телеграм-канал DroneBomber.

Повідомляється, що підірвано міст через річку Цата. Попрацювали фахівці 1-ї окремої бригади тероборони.

Як видно на опублікованих кадрах, росіяни самі замінували міст на випадоку українського наступу, прикріпивши до центральної опори кілька протитанкових мін. Українські дронарі скористалися цим та ініціювали їх підрив за допомогою звичайного FPV-дрона, що несе відносно невеликий заряд вибухівки.

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Потужності сукупного заряду кількох російських же мін виявилося достатньо, щоб опора розвалилася і суміжні прольоти мосту впали вниз.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагаються знищити єдиний автомобільний міст, що веде на Карантинний острів в Херсоні, де розташовано великий жилмасив Корабел. Міст намагаються закидати авіабомбами.

Також ми розповідали про російський удар по Миколаєву, внаслідок якого постраждали 7 людей. Окупанти поцілили ракетою по приватній житловій забудові.

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