Також противник намагається захопити плацдарми в острівній частині Дніпра.

Напередодні російські окупанти завдали бомбового удару по мосту у місті Херсон. Цей шляхопровід має логістичне значення для цивільного населення, військових об’єктів там немає. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Вчора ворог застосував керовані авіаційні бомби безпосередньо по Херсону. Є руйнування мосту, який веде в один з мікрорайонів міста – Корабел. Це говорить про те, що ворог активно застосовує й авіацію, і дрони-камікадзе, дрони на скид проти населення…", - заявив Волошин.

За його даними, наразі міст обстежують фахівці, та детальна інформація про те, наскільки цей шляхопровід придатний до застосування, буде згодом.

Відео дня

"Ви ж розумієте, що таке руйнувати мости, руйнувати об’єкти комунікацій. Такі об’єкти завжди потрібні. Ударом по мосту ворог показав, що завдає ударів по мирному населенню, в цьому районі не було військових об’єктів. Міст – не воєнний об’єкт", - наголосив Волошин.

За його словами, загалом Придніпровський напрямок (Херсонщина) дуже непростий. Останнім часом на островах ворог значно збільшив кількість штурмових дій та проводить їх по всій острівній зоні Дніпра, починаючи з островів Козулиський і Забич, й закінчуючи Антонівським залізничним мостом. Як зазначив речник, щодня ми фіксуємо там 7-8 бойових зіткнень. Минулої доби було трохи менше, але це свідчить про те, що противник перегруповується.

"Він намагається зайняти певні плацдарми на цих островах. Це йому не вдається", - стверджує військовий.

Російський удар по мосту в Херсоні

Як писав УНІАН, 2 серпня армія РФ завдала бомбового удару по мосту у Херсоні, намагаючись відрізати від міста мікрорайон Корабел. Окрім самого мосту внаслідок удару постраждали приватні будинки та багатоповерхівка.

Згодом очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевим жителям треба звідти евакуюватися. Посадовець пояснив, що внаслідок авіаудару ускладнено логістику - складно завезти продовольство тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: