Через відсутність суттєвих успіхів у наземній операції ворог активно розповсюджує дезінформацію та пропаганду серед населення РФ та готує підґрунтя для виправдання продовження термінів війни.

Залишається висока імовірність провокацій з боку РФ для втягування Білорусі у військову операцію проти України.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 24:00 20 березня.

"Противник продовжує ведення масштабної збройної агресії проти України. Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", - йдеться у повідомленні.

Водночас, через відсутність суттєвих успіхів у наземній операції продовжується активне розповсюдження дезінформації та пропаганди серед населення РФ - готується підґрунтя для виправдання продовження термінів війни та створення хибної уяви щодо ефективності міжнародних санкцій.

Ворог протягом доби завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу.

"Слід зазначити, що окупанти зосереджували удари на важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України", - повідомили у Генштабі.

Зокрема, на Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФ на білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Білорусі у військову операцію проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Там він закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ, однак за рахунок активних дій підрозділів Збройних сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій, але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

На Донецькому та Луганському напрямках українські воїни успішно відбили сім атак ворога, знищили 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили, а підрозділи ППО збили один ворожий Су-34 та один вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

"Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату "Азовтсаль". Веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста. Успіху не має. Зазнає втрат", - уточнили у Генштабі.

На Таврійському напрямку суттєвих змін наразі не відзначено. Однак, для запобігання мітингам в окуповані населені пункти перемістили підрозділи росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей.

У ЗСУ очікують на продовження проведення окупантами заходів спрямованих на встановлення окупаційної влади на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки.

Нагадаємо, Україна пропонує білоруським військовим відразу здаватися в полон. За даними Міноборони, територію Білорусі використовує Росія для атак на Україну, але серед білоруських військових немає бажання виконувати злочинні накази.

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