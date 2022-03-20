Українська сторона намагається відповісти на запит білоруських військових щодо надання інформації про те, як краще здатися в полон.

Білоруські військові не хочуть воювати, Україна пропонує їм відразу здаватися в полон.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр на телемарафоні UAразом.

Вона зазначила, що зараз територію Білорусі використовує Росія для атак на Україну, але серед білоруських військових немає бажання виконувати злочинні накази.

"Є вже офіційна інформація на сторінці Генерального штабу ЗСУ щодо підготовки до активних агресивних дій з боку кордону з Білоруссю. Але тут ситуація дуже цікава. Ми знаємо, що територію Білорусі використовує саме Російська Федерація для того, щоб здійснювати агресивні дії. Але є позиція військових у Білорусі. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це вчинення військового злочину", – сказала Маляр.

За її словами, українська сторона намагається відповісти на запит білоруських військових щодо надання інформації про те, як краще здатися в полон.

"Тому що там високий запит на здачу в полон, якщо почнуться такі активні дії, і в них не буде виходу", - сказала заступник міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Міноборони України заявили, що зафіксовані ознаки підготовки Збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України.

Війна в Україні

24 лютого близько 5:00 ранку Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Дії Москви засудив фактично весь світ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 березня орієнтовно склали 14,7 тис. особового складу.

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