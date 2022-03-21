Бійці полку "Азов" вже неодноразово демонстрували стійкість і майстерність у боротьбі з російськими окупантами. Наприклад, вчора вони знищили спецпризначенців Головного розвідувального управління РФ з Північного Кавказу. А в свіжому ролику показується, як воїни "Азова" ліквідують ворожу піхоту в Маріуполі.
Відео виклав Генштаб Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook. На опублікованих кадрах показується локація, де дислокувався ворожий загін. Солдати РФ стояли поруч з технікою і, мабуть, не очікували удару.
Влучним пострілом з подальшим вибухом бійці "Азова" усунули як мінімум кілька людей. На відео можна помітити трупи противників. Решта ворогів після завданого удару почали кидатися в різні боки, що свідчить про паніку.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.