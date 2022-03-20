Окупанти довше їхали до України, аніж воювали, наголосили українські бійці.

Українські бійці полку "Азов" ліквідували спецназівців Головного розвідувального управління. Вони належали до військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки Росії, що на північному Кавказі.

Наші військові жартують, що окупанти довше їхали до України, аніж воювали.

"Полк "Азов" знищив спецназ ГРУ військової частини з Кабардіно-Балкарської Республіки. Довше їхали, ніж воювали", – повідомляється на сторінці "Азову" в Telegram.

Раніше, як писав УНІАН, за даними Міноборони російські окупанти очікують посилення угруповання за рахунок прибуття резервів, проводять підготовку до наступу на Київ.

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