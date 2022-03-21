Жінка прожила майже місяць з вихованцями у підвалі.

Вихователька з Чернігова Наталія Песоцька врятувала 30 вихованців дитячого притулку.

Про це повідомила директор Седнівської гімназії Тетяна Ясочко.

За її інформацією, вихователька з дітьми змогла виїхати до Івано-Франківська, адже надалі перебувати в Чернігові було небезпечно.

"30 діток з інтернату в Чернігові прийняли на Івано-Франківщині. А привезла їх туди справжня героїня, вихователька Наталія Песоцька! Ніхто не знає, але вона місяць прожила з вихованцями у підвалі .. Відмовились усі, бо звісно ситуація складна ... Ця людина рятувала дітей, коли двічі влучили у притулок, ховала у келіях церкви… Діти молили не кидати їх і не йти додому, і Наталія Іванівна забрала своїх дітей і весь воєнний час жила з ними, годувала і дбала, до речі, найменшому хлопчику - 3,5 рочки", - розповіла Ясочко.

Вона підкреслила, що вихователька - з великим сердцем та доброю душею. Жінка взяла на себе відповідальність і вивезла 30 дітей, яких врятувала від війни. Це при тому, що з Чернігова не було офіційно оголошено жодного гуманітарного коридору.

"Я пишаюся нею! І дуже хочу, щоб керівництво звернуло увагу і обов’язково відзначило цю святу людину за її відданість, сміливість та героїзм!" - зазначила Ясочко, яка перебувала з Песоцькою у бомбосховищі.

Нагадаємо, з початку війни в Україні загинули 115 дітей, понад 140 зазнали поранень.

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