Також окупанти повністю зруйнували 69 закладів освіти.

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули 115 дітей, понад 140 зазнали поранень.

Про це Офіс генерального прокурора інформує у Facebook.

"115 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Більше 140 поранено. Найбільше постраждалих у Київській - 58, Харківській - 36, Донецькій -29, Чернігівській - 30, Миколаївський - 22, Житомирській - 15, Сумській - 14 та Херсонській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 19 березня 2022 року внаслідок обстрілу військовими РФ м. Рубіжне на Луганщині зруйновано житловий будинок. З-під його завалів рятувальники дістали двох дітей.

"Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили. Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний", - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня внаслідок обстрілу житлових будинків у Харкові загинули чоловік та 9-річний хлопчик.

Також зазначається, що через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновано повністю. Ці дані не є остаточними, оскільки немає можливості для огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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