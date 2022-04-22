Зазначається, що доставляти гуманітарну допомогу на окуповані території дуже складно.

Сьогодні, 21 квітня, в Донецькій області було окуповано 42 населених пункти.

Про це в ефірі телемарафону заявила радниця заступника голови Офісу президента Олена Симоненко.

"За сьогодні додалось 42 населених пункти, які попали під окупацію за рахунок Донецької області. Всі ми розуміємо, що в цих населених пунктах далі буде дуже важко доставляти провізію, їжу, засоби гігієни тощо. Там відбуваються жорсткі воєнні дії", - сказала вона.

Симоненко розповіла, що доставляти гуманітарну допомогу на окуповані території складно.

"Доставляти допомогу дуже важко. Вдається забезпечувати окуповані регіони їжею дуже по-різному. Для Херсона це буквально кілька автівок, які роздають їжу по місту, щоб про це ніхто не знав. Якщо це Запорізька область, коли відкриваються гуманітарні коридори, інколи виникають питання, коли написано на пакеті "добрий день, ми з України" виникають ситуації, коли рашисти починають стріляти в людей, які везуть ці пакети. Якщо про Сумську область, то в деяких населених пунктах проблема добратися", - розповіла вона.

Також Симоненко повідомила, що Луганська область отримала сьогодні близько 200 тонн гуманітарної допомоги через залізницю Донецької області. "Це продуктові набори, які передало нам Британське посольство. Ситуація різна, але влада робить все, щоб довезти людям їжу", - зазначила вона.

За словами Симоненко, по всій Україні в окупації перебувають більше 3,5 тис. населених пунктів - це 30% територій, де відбуваються військові дії. "Всього таких населених пунктів, де йдуть бойові дії, в Україні 11 тис. 550", - повідомила вона.

Нагадаємо, за даними ОП, на сході українську армію чекають потужні бойові зіткнення з російськими силами не тільки на Донбасі, але й у Харкові.

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