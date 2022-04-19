Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

На Донеччині в результаті обстрілів загинуло троє людей, ще п'ятеро - отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

"19 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще троє людей: у Краматорську, Авдіївці та Благодатному. Поранення одержали 5 цивільних, у тому числі одна дитина", - зазначив він.

Крім того, у Краматорську медичну допомогу надали людині, пораненій на території Харківщини.

Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Раніше високопоставлений чиновник з національної безпеки Великобританії заявив, що наступ Росії на Донбас може тривати "кілька місяців".