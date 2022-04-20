В ОП зазначають, що напруженою ситуація наразі є й на харківському напрямку.

На сході українську армію чекають потужні бойові зіткнення з російськими силами не тільки на Донбасі, але й у Харкові.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

Подоляк зауважив, що Донбас дійсно став ключовим напрямком наступу Росії. Проте важкі бої будуть й на харківському напрямку.

"Мені взагалі дуже цікаво на них дивитися: це люди, які брешуть, придумують, у них вже друга фаза. До цього вони говорили, що візьмуть Україну через три, а максимум - через п'ять днів. Але, на жаль, у нас будуть ще дуже потужні бойові зіткнення на сході країни, не тільки на Донбасі, але і в Харкові, і на харківському напрямку", - додав Подоляк.

Як відомо, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

В Міноборони також констатували, що битва українських захисників з російськими окупантами за Донбас триває вже кілька днів. Загарбники активізували наступальні дії на Луганщині й Донеччині.

Російські окупанти хочуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 9 травня, а також втримати "сухопутний коридор" до окупованого Криму.

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