Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму Facebook.
При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки, що загрожує вибухами з численими жертвами.
Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У,
- реактивні снаряди РСЗВ "Град",
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
Також повідомляється, що крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.
В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.
"Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - наголосили у ЦПК.