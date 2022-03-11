Умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки, що загрожує вибухами з численими жертвами.

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України у своєму Facebook.

При цьому, умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки, що загрожує вибухами з численими жертвами.

Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

головні частини ракет "Точка-У,

реактивні снаряди РСЗВ "Град",

реактивні снаряди "Смерч";

квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

Також повідомляється, що крім небезпеки здетонування, є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.

В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.

"Білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину", - наголосили у ЦПК.

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