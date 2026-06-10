Росію атакували дрони та ракети: прилетіло по НПЗ та військовому заводу (відео)

По заводу "ВНІІР-Прогрес" завдали удару ракетами "Фламінго".

Кілька регіонів Росії вночі та вранці опинилися під атакою дронів і ракет, уражено важливі цілі.

Як пише Astra, мешканці Самарської області повідомляли про численні вибухи, після чого над містом піднявся стовп диму. Згідно з аналізом відео та фото, в результаті атаки атаковано і горить Куйбишевський НПЗ у Самарі.

Куйбишевський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних об'єктів регіону. Він виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 млн тонн на рік.

Відео дня

ЗСУ вже атакували завод – у січні, а також у серпні 2025 року, тоді Куйбишевський НПЗ призупиняв роботу після атаки.

Також вранці вибухи лунали в Чебоксарах (Чуваська Республіка) був атакований військовий завод "ВНІІР-Прогрес", там спалахнула пожежа.

У соцмережах пишуть, що по заводу вдарили ракетами "Фламінго".

Глава Чувашії вже підтвердив ракетну атаку на місто, заявивши, що були атаковані "об'єкти інфраструктури".

"Наразі уточнюється кількість постраждалих, а також кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури", – написав він.

На заводі "ВНІІР-Прогрес" виготовляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої бойової техніки – від самохідних гаубиць до ракетних комплексів "Іскандер".

Там також випускають ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби – антени "Комета", які забезпечують роботу з GLONASS/GPS і мають захист від глушіння сигналу. Такі модулі використовуються в оперативно-тактичних ракетах "Іскандер-М", крилатих ракетах типу "Калібр", Х-101, Х-69, плануючих авіабомбах (УМПК), безпілотниках "Орлан-10", Lancet, у нових шахедах.

Як пише Astra, адміністративна будівля заводу зараз захищена сітками, на території підприємства побудовані металеві вежі, на які над усією територією натягнуті сітки після попередньої атаки в травні цього року. Однак, судячи з усього, ситуацію це не врятувало.

Удари по Росії

Як писав УНІАН, вночі 7 червня Сили спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтосховищах у тимчасово окупованому Криму. За даними ССО, підрозділи Middle-strike вразили нафтобазу "Семіколодезянська" та нафтовий термінал.

А в ніч на 8 червня дрони атакували одну з найбільших нафтобаз на Кавказі – "Грушова", яка входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс".

Також Україна наближається до створення власних балістичних ракет, які матимуть дальність приблизно 850 кілометрів. Як розповів авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап, наразі на етапі льотних випробувань перебуває зенітна ракета FP-7, але розробники вже працюють над значно потужнішою ракетою – FP-9.

Вас також можуть зацікавити новини: