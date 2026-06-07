Уражено паливний перевалочний пункт: дрони ЗСУ долетіли до нафтосховищ окупантів у Криму

Стратегічні об’єкти противника знаходяться за 200-250 км від лінії бойового зіткнення.

У ніч проти 7 червня Сил спеціальних операцій України завдали ударів по нафтосховищах у тимчасово окупованому Криму.

Зокрема, як повідомляє пресслужба ССО, підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій уразили нафтобазу "Семиколодезянська" та нафтовий термінал. При цьому нафтобаза "Семиколодезянська" у селищі Єди-Кую, яке окупанти називають "Леніне", розташована приблизно за 200 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними українських спецпризначенців, окупанти використовують нафтобазу як перевалочний пункт для зберігання та транспортування мазуту, дизельного пального, бітуму тощо. На вказаній нафтобазі розташовані дев’ять резервуарів місткістю від 700 до 3000 кубічних метрів. Там завантажують цистерни та перевозять їх Кримом та іншими окупованими територіями України для потреб військ противника.

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Також українські безпілотники уразили морський нафтовий термінал у Феодосії - за 250 км від лінії бойового зіткнення. Там знаходиться сім резервуарів для палива місткістю 10 тисяч та 20 тисяч кубометрів. Цей термінал є багатофункціональним комплексом з перевалки нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн на морські судна. Окупанти використовують комплекс для забезпечення півострова паливом на випадок надзвичайних ситуацій на території Криму.

"Ураження нафтопереробної інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності", - наголошують у ССО.

Ураження логістики окупантів

Нагадаємо, 3-й окремий полк Сил спецоперацій ЗСУ імені князя Святослава Хороброго повідомив, що українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні. Зокрема - дорогу з Мелітополя в Крим. Згідно з повідомленням, дрони підрозділу ССО знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь – Чонгар. Це призводить до ускладнення логістики в частині постачання армії РФ та пального на півострів.

Додамо, що після атаки українських безпілотників по мосту в районі Чонгару, російськи окупанти закрили розташований там пункт пропуску та направляють увесь транспорт об'їзним шляхом.

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