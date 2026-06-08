Дрони атакували одну з найбільших нафтобаз на Кавказі, там потужна пожежа (фото)

Сервіс NASA фіксує численні осередки пожеж.

Новоросійськ вночі атакували дрони, виникла пожежа на території нафтобази "Грушова", яка входить до складу перевалочного комплексу "Шесхаріс".

Як пише ASTRA, вночі мешканці Новоросійська повідомляли про близько півсотні ударів, після чого в місті виникла пожежа.

За даними OSINT-аналітиків, внаслідок атаки горить промисловий майданчик "Грушова" ("Грушова балка"). Сервіс NASA firms фіксує численні осередки пожеж.

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Це найбільший резервуарний парк перевалочного комплексу "Шесхаріс" АТ "Чорномортранснафта", розташований приблизно за 12 км від Новоросійська. Це також одна з найбільших перевалочних нафтобаз на Кавказі.

Згідно з відкритими даними, площа промислового майданчика – близько 212–213 га. На території розміщені десятки резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів загальним об’ємом понад 1,2 млн м³.

"Грушова" пов’язана з морським терміналом "Шесхаріс" системою технологічних трубопроводів і тунелів, через які нафта надходить до причалів для навантаження на танкери. ПК "Шесхаріс" є кінцевою точкою магістральних нафтопроводів ПАТ "Транснафта" у Краснодарському краї. Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

На тлі українських атак у Росії проблеми з бензином

Росія заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада, щоб уникнути дефіциту на внутрішньому ринку – після того, як удари дронів по НПЗ знизили рівень переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за понад 16 років.

Також ЗМІ пишуть, що проблеми з паливом, спричинені українськими ударами по російській нафтопереробній інфраструктурі, вже поширилися щонайменше на 15 суб'єктів РФ, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

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