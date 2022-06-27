Мешканців міста наполегливо просять бути обережними цієї ночі.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлин звернувся до містян з проханням не нехтувати сигналами тривоги увечері та в ніч з 27 на 28 червня.

Про це йшлося в його відеозверненні в Facebook.

Сухомлин нагадав, що напередодні відбувся масований обстріл Житомирської області.

"Сподіваюся, я буду неправий, але щось мені підказує, що сьогодні ввечері та вночі може бути небезпечно, в Житомирі теж. Тому, будь ласка, у разі сигналу тривоги ідіть у бомбосховища, укриття, підвали – все, що може захистити", - сказав Сухомлин.

Міський голова нагадав, що ворог обстрілює не тільки військові та інфраструктурни об'єкти.

"Ми бачили сьогодні удар по торговельному центру у Кременчуці у той момент, коли там були тисячу людей. Ворогу байдуже: житлові будинки, дитсадки, лікарні чи торговельні центри. Я прошу вас: сьогодні вечір, ніч – дуже обережно", - додав він.

Як писав УНІАН, 25 червня окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря.

Зокрема, під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі збили близько 10 ракет.

Генштаб ЗСУ попереджав, що на Волинському і Поліському напрямках можуть бути провокації з боку Білорусі.

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