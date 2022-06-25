Протиповітряна оборона України вранці 25 червня збила близько 10 ракет над Житомирською областю.
Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.
"Вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - написав він. Він просить людей не ігнорувати сирени.
Також відомо, що над Хмельницькою областю збили дві ракети. Уламки впали у лісі та сільському саду. Постраждалих немає, пошкоджені вікна у декількох будинках.
Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.
З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.