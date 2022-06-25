Також відомо, що над Хмельницькою областю збили дві ракети.

Протиповітряна оборона України вранці 25 червня збила близько 10 ракет над Житомирською областю.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Вранці під час масованого ракетного обстрілу Житомирщини російськими літаками з боку Білорусі нашими захисниками було збито близько 10 ракет, які цілили по об'єктам інфраструктури області", - написав він. Він просить людей не ігнорувати сирени.

Також відомо, що над Хмельницькою областю збили дві ракети. Уламки впали у лісі та сільському саду. Постраждалих немає, пошкоджені вікна у декількох будинках.

Вранці, 25 червня, окупанти атакували українські міста з повітря, землі та моря. Наразі відомо про удари по Житомирській, Львівській, Чернігівській, Хмельницькій області. Дніпропетровська область - під артилерійським вогнем.

З території Білорусі ворог запустив 24 ракети по Житомирщині. За словами мера Житомира Сергія Сухомлина, були обстріляні військові об'єкти у місті та околицях.

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