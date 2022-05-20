У командуванні зазначили, що неофіційна інформація про стрільби українських військовослужбовців може бути прикриттям для дій диверсантів.

Ворог поширює фейки про розміщення Збройних сил України в одеських катакомбах.

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" В'ячеслав Назаров.

"Ворог продовжує інформаційну війну і закидає фейки про облаштування "бойовиків-нацистів" в Одеській області в найнеймовірніших місцях – від кіностудії до катакомб, а також розганяє тему так званої загрози мирним жителям регіону від військових заходів", - заявив Назаров.

Крім того, за його даними, корабельне угруповання противника в Чорному морі не має змін ні у складі, ні в завданнях, які виконує. Загрози ракетного удару, зокрема з моря, залишаються актуальними.

Також він акцентував на тому, що сили оборони забезпечують безпеку регіону, не розголошуючи своїх намірів і планів. Будь-які повідомлення про стрілянину або інші подібні заходи, які поширюються в приватних чатах, соціальних мережах або Телеграм-каналах і не підтверджені офіційно командуванням, є фейками.

"Їхнє поширення спрямоване на дестабілізацію обстановки в регіоні, а, можливо, і на прикриття діяльності диверсійних груп. Будьте пильні, довіряйте тільки достовірним джерелам інформації, а про поширення недостовірної або розголошення забороненої інформації – повідомляйте компетентним органам", - підкреслив Назаров.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

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