Найважче зараз на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби, 13 лютого, на фронті між українськими військами та російськими окупантами відбулося 71 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Лиманському напрямку наші захисники відбили 2 атаки в районі Ямполівки Донецької та Білогорівки Луганської областей.

Водночас на Бахмутському напрямку бої велись поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Відбито 10 атак загарбників.

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На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку. Однак наші воїни тримають оборону і за добу відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще 4 - біля Невельського Донецької області.

"На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 27 разів намагався покращити тактичне положення", - додали у Генштабі.

На Запорізькому напрямку противник здійснив 3 атаки східніше Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області, але успіху не мав. На Херсонському напрямку Сили оборони утримують позиції та відбивають штурми росіян. Ворог здійснив 5 безуспішних атак.

Війна в Україні - останні новини

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російсько-українська війна переходить у нову стадію. Україна переходить на власне виробництво зброї, але цього поки що не вистачає.

Україна виділила з бюджету на будівництво фортифікацій чималу суму. Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 млрд грн на фортифікації. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн.

За оцінкою британських аналітиків, у ході війни проти України РФ втратила більше 3000 танків, але у неї є достатньо неякісної бронетехніки на складах для заміни, тому вона, ймовірно, зможе витримати ще три роки важких втрат.

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