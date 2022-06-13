На думку експертів ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ.

Російські війська зруйнували два мости через Сіверський Донець, тоді як слід було прагнути захопити їх.

Про це повідомив Інститут з вивчення війни (ISW).

Аналітики відзначають, що російські війська продовжують наземні штурми в Сєвєродонецьку і його околицях під прикриттям сильного артилерійського вогню, але станом на 12 червня не встановили повний контроль над містом.

На думку експертів ISW, росіяни, ймовірно, розраховують, що зможуть прорватися або в районі Тошківки, або з Попасної на північ, а потім оточити Лисичанськ або атакувати його з західного берега Сіверського Донця.

Водночас чергова спроба російських військ атакувати Тошківку виявилася безуспішною.

Загарбники зруйнували два мости через річку Сіверський Донець між Сєвєродонецьком і Лисичанськом і ведуть масований обстріл третього.

"Російські війська, в принципі, повинні прагнути захопити мости, а не руйнувати їх, оскільки у них є проблеми з форсуванням річки Сіверський Донець. Можливо, вони сподіваються заблокувати українських захисників у Сєвєродонецьку, відрізавши їм шлях до відступу, але здається малоймовірним, що вигода від захоплення відносно невеликого числа військових ЗСУ вище витрат на створення переправи через річку", – зазначили аналітики.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

Російським військам вдалося зайти в Сєвєродонецьк в кінці травня. Відтоді у місті йдуть запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні Сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

11 червня американські аналітики розповіли, що відбувається на Донбасі.

12 червня американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляв про те, що російські окупанти продовжать наступ на Слов'янськ і Сіверськ.

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