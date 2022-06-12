Російським військам вдалося зайти в Сєвєродонецьк в кінці травня.

Російські окупанти продовжать наступи на Слов'янськ і Сіверськ.

Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що Кремль, як мінімум, визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись усунути початкові недоліки вторгнення в Україну.

Аналітики відзначають, що російські війська продовжать вести наземні наступи в районі Сєвєродонецька, проте українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста.

Загарбники відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірсько-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

Окупанти продовжили штурм населених пунктів на північний захід і південний схід від Ізюма, намагаючись відновити наступ на Слов'янськ.

Також інститут робить висновки, що українським силам необхідна послідовна підтримка Заходу, особливо щодо артилерійських систем, оскільки російська чисельність і ресурси посилюють тиск на українські сили.

Ситуація в Сєвєродонецьку:

Російським військам вдалося зайти в Сєвєродонецьк в кінці травня. Відтоді у місті йдуть запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні Сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

11 червня американські аналітики розповіли, що відбувається на Донбасі.

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