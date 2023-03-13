Також руйнувань зазнали житлові будинки в Комишуваській громаді.

Російські загарбники обстріляли село у Запорізькій області, внаслідок чого поранення зазнала жінка.

Про це повідомляє Запорізької обласної військової адміністрації. "Сьогодні чергового обстрілу зазнала Комишуваська громада", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, руйнувань зазнали житлові будинки села Зарічне: вибито вікна та пошкоджено дахи. Крім того, отримала поранення жінка.

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На місці влучання ворожих ракет працювали усі екстрені служби. Проводиться фіксація збитків.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська вдарили ракетами по школі в Авдіївці, де станом на 11 березня залишалося 18 дітей. В результаті атаки росіян загинула одна людина.

Також російські окупанти сьогодні зранку, 13 березня, обстріляли Миколаївщину, внаслідок чого є двоє загиблих, яких дістали з-під завалів будинку.

У Запорізькій області в суботу, 11 березня, було оголошено повітряну тривогу, і пролунали вибухи. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що унаслідок ворожих ракетних обстрілів в одному з районів областного центру виникла пожежа.

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