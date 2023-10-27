Російська армія поцілила у будинок культури, медичний та навчальний заклади, на Миколаївщині безпілотник влучив в об’єкт інфраструктури.

Російська армія протягом доби гатила по півдню України, на Херсонщині загинула людина, дві людини постраждали, серед них - правоохоронець.

Як повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу (станом на шосту ранку 27 жовтня) противник здійснив 114 обстрілів. Зокрема окупанти випустили по правобережжю Херсонщини півтисячі снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Тільки по Херсону ворог випустив 33 снаряди.

За даними посадовця, російська армія поцілила у житлові квартали населених пунктів, медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі. В результаті загинула людина, ще двоє - дістали поранення.

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"Після обіду російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждав 40-річний правоохоронець... Йому надали допомогу в медзакладі", - розповів Прокудін.

Також він наголосив, що за минулу добу ворог випустив по правобережжю 36 керованих авіаційних бомб. Під ударом були три населені пункти, деякі - неодноразово.

"Також мали атаку безпілотниками. Дякую Силам оборони за три збитих Shahed. Дякую, що тримаєте наше небо", - підкреслив очільник ОВА.

За даними начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, російські війська два десятки разів обстріляли населені пункти міської територіальної громади. Ураження зафіксовані у Херсоні, Інженерному, Садовому, Антонівці, Наддніпрянському та Придніпровському.

"Вночі противник здійснив артилерійський обстріл Садового та Херсона. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської громади за минулу добу одна людина зазнала поранень середнього ступеня тяжкості. Потерпілому надана медична допомога", - додав посадовець.

У Силах оборони півдня України уточнили, що вночі ворог двічі атакував південні регіони Україні дронами-камікадзе. Дві групи БпЛА з інтервалом у 4 години спрямовувалася по Херсонщині й Миколаївщині.

"5 дронів було влучно збито силами протиповітряної оборони. На жаль, відбулось влучання в інфраструктурний об'єкт на Миколаївщині, виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати. Люди не постраждали", - повідомили військові.

Нічна атака РФ на південь України

Нагадаємо, вночі по Миколаївській та Херсонській областях загарбники двічі запускали дрони-камікадзе - по три дрони на регіон. П'ять з них знищені, один влучив в об'єкт інфраструктури. За даними Сил оборони півдня, виникла пожежа, але вона не критична.

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