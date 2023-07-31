Він воював у складі "Вовків Да Вінчі".

На війні з російськими окупантами загинув український актор Євген Світличний.

Про це повідомив режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. У 2021 році він зіграв у фільмі "Носоріг". "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину", - написав Сенцов.

На сторінці 1-шої окремої штурмової роти ДУК ПС "Вовки Да Вінчі" повідомляється, що Євген загинув під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку.

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Втрати "Вовків Да Вінчі"

Окрім Євгена, під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку загинули Володимир "Електрик" Паращишин, Юрій "Кріс" Кріса та Олексій "Тихий" Найда. Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув Давид "Вольт" Іщенко.

"Вони стали на захист Батьківщини і віддали їй найдорожче - своє життя. Кожна загибель воїна - велика втрата для нації, кожна загибель Вовка - велика втрата для зграї. Памʼятаємо і мстимо", - відзначили їхні побратими.

У березні у боях з окупантами загинув командир "Вовків", Герой України Дмитро Коцюбайло. Він був першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя України.

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