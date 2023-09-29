Уражено було, зокрема 13 артилерійських засобів та станцію радіоелектронної боротьби.

Збройні сили України протягом доби уразили кілька районів зосередження російських окупантів та їхню техніку. Під удар українських захисників потрапили ЗРК та РЕБ.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби ворог завдав п’ять ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак знову є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Відео дня

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах окупантів.

"Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс, 13 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні - останні новини

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 29 вересня, Генштаб ЗСУ заявив, що втрати російських окупаційних військ з 24 лютого 2022 року складають вже орієнтовно близько 277 660 осіб.

З початку повномасштабного вторгнення було знищено, у тому числі 315 літаків, 316 вертольотів, підводний човен, 20 кораблів та катерів ворога

Вас також можуть зацікавити новини: