Окупанти, зокрема, втратили дрон-шпигун, поділилися в Силах оборони.

На одному з напрямків українські воїни знищили майже два десятки російських військових разом з їхньою технікою.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, захисники продовжують виконання вогневих завдань. За минулу добу ліквідовано 18 окупантів. Також знищено три гармати, два човни та три польові пункти боєпостачання загарбників.

Крім того, українські військові пустили на брухт розвідувальний безпілотний літальний апарат типу SuperCam, розмах крил якого становить понад три метри.

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За даними прес-служби, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається стабільно напруженою. "Різких змін у стані, складі та характері дій військ противника, ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, ворог продовжує активно застосовувати тактичну авіацію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за минулу добу ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням 20 керованих авіабомб у райони населених пунктів Бургунка, Ольгівка. Внаслідок цього поранено цивільну людину, пошкоджено 24 приватні будинки.

Крім того, протягом доби противник здійснив близько 90 артилерійських обстрілів з використанням 619 снарядів, у тому числі - десять обстрілів населених пунктів Херсонщини - обласного центру, населених пунктів Антонівка, Золота Балка, Ольгівка, Кізомис.

"Внаслідок обстрілів загинуло три цивільні людини, ще троє зазнали поранень. Пошкоджено п’ять приватних будинків", - розповіли військові.

Також стало відомо, що в районі населеного пункту Трифонівка Бериславського району під час польових робіт на міні підірвався трактор - поранено людину.

Варто зазначити, що РФ з початку повномасштабного вторгнення вже втратила 20 кораблів/катерів та 6 409 артилерійських систем.

Важливі новини України про війну - зараз це варто знати

За даними Генштабу Збройних сил України, упродовж минулої доби на нашій землі були ліквідовані ще 340 окупантів та чимало ворожого озброєння, у тому числі 34 артилерійських системи.

Сьогодні у Силах оборони півдня України повідомили, що значно зросла кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі. Зокрема, виведено в акваторію малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати - "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Кількість крилатих ракет "Калібр", який вони можуть мати на борту, становить 24 одиниці.

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