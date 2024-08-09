Також уражено 49 артилерійських систем та 9 бойових броньованих машин.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат окупантам і за минулу добу знешкодили 1030 загарбників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Таким чином, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2024 року орієнтовно склали 588 тисяч 540 осіб.

Також ЗСУ перетворили на металобрухт чимало ворожої техніки:

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танків ‒ 8434 (+3) одиниці,

бойових броньованих машин ‒ 16341 (+9),

артилерійських систем – 16536 (+49),

реактивних систем залпового вогню – 1142,

засобів ППО ‒ 916 (+2),

літаків – 366,

гелікоптерів – 327,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13325 (+32),

крилатих ракет ‒ 2424,

кораблів/катерів ‒ 28,

підводних човнів - 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22371 (+86),

спеціальної техніки ‒ 2769 (+2).

Окремо, в Оперативній інформації Генштабу ЗСУ сказано, що протягом минулої доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

"За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, уразили три станції РЕБ, три РЛС, чотири артилерійських системи, два пункти управління та три спостережних поста російських загарбників", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська відбили 24 штурми окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Терни та Невське.

Також, на Краматорському напрямку українські воїни зупинили десять спроб противника прорвати українську оборону в районах Часового Яру та Калинівки.

Крім того, на Покровському напрямку українські захисники відбили 29 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки, Желанного, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

Крім того, у Повітряних силах повідомили, що минулої ночі українська ППО збила 27 ворожих безпілотників у Київській, Полтавській, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Втрати Росії в Україні

ГУР знищило особовий склад і фортифікації окупантів в ході операції у північній частині Чорного моря. Десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Крім того, 8 серпня Генштаб офіційно заявив про знищення 1 літака та 1 гелікоптера окупантів. Таким чином на металобрухт перетворено вже 366 літаків та 327 гелікоптерів окупантів.

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