В нашій країні, зокрема, ліквідували три ворожих танки, зазначили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

Українські військові з угрупування "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників і ворожий літак.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сьогодні українські захисники знищили: особового складу - до 160 окупантів, танків - 3, БТР - 1, БМП - 4, автотранспорт - 12, артилерійських систем - 2, літаків - 1 і БПЛА - 1.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Львові, Вінниці, Одесі та Маріуполі.

Супротивник намагався наступати на низці напрямів і отримав гідну відсіч захисників України.

У Генштабі ЗСУ поділилися, що у нашій державі вже знищено близько 21,9 тис. ворогів.

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