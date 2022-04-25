Українські військові з угрупування "Схід" за добу знищили до 160 російських загарбників і ворожий літак.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.
"Протягом доби, 25 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, а також продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.
При цьому, сьогодні українські захисники знищили: особового складу - до 160 окупантів, танків - 3, БТР - 1, БМП - 4, автотранспорт - 12, артилерійських систем - 2, літаків - 1 і БПЛА - 1.
Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Львові, Вінниці, Одесі та Маріуполі.
Супротивник намагався наступати на низці напрямів і отримав гідну відсіч захисників України.
У Генштабі ЗСУ поділилися, що у нашій державі вже знищено близько 21,9 тис. ворогів.
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