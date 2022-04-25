Супротивник зазнав нових втрат в нашій країні, зазначили в Генштабі Збройних сил України.

На Донецькому та Таврійському напрямках українські військові відбили наступ ворога в районах населених пунктів Коровій Яр, Рубіжне та у напрямку Запоріжжя.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зокрема, на Слобожанщині триває часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.

В районі міста Ізюм ворог намагався покращити тактичне положення на напрямках Андріївка - Заводи та Дібровне - Курулька. Проводить заходи логістичного забезпечення угруповання окупантів.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр і Рубіжне, розвинути наступ в напрямку Запоріжжя, однак у цьому успіху не мав та зазнав втрат.

Водночас окупанти продовжують знищувати Маріуполь, блокуючи місцевих мешканців та частину українських захисників в районі заводу "Азовсталь".

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Енергодар, співробітниками ФСБ РФ продовжується проведення фільтраційних заходів.

Зазначається, що на тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжками та пограбуванням місцевого населення - особливу увагу приділяють "вилученню" алкогольних напоїв та продуктів харчування.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Херсоні, Вінниці, Львові, Одесі й Маріуполі. Ворог взяв під контроль частину Київщини, але потім території було звільнено.

Потім супротивник пішов у наступ на сході України.

Українські воїни давали ворогу гідну відсіч. У Генштабі ЗСУ поділилися, що у нашій країні вже знищено близько 21,9 тис. окупантів.

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