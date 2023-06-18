Екіпаж танка кинувся врозтіч.

Збройні сили України показали, як епічно знищують ворожі танки. Відповідне відео опубліковане у Телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Мінуснули Т-80. Навіщо вони постійно бігають? Все одно ж подохнуть, але спітнілими!", - жартують на каналі.

Також зазначається, що на відео можна побачити ще два танки, що догорають.

Як видно з відео, ворожий Т-80 намагався втекти від неминучої долі, але ця спроба невдала, адже ЗСУ влучно його підбивають, а екіпаж танка розбігається врізнобіч.

Також на відео показано момент знищення ще одного ворожого танка, а також іще один - уже підбитий і покинутий.

Росія втрачає танки у величезних масштабах

Як повідомляв військово-політичний експерт Олександр Коваленко, за задокументованими даними, з початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 486 танків Т-80 усіх модифікацій, а за незадокументованими даними, ці втрати перевищили 650 одиниць.

Як повідомляв The Guardian, російські війська на фоні контрнаступу ЗСУ стикаються з жорсткою нестачею танків, це підтверждує російське командування, намагаючись з усіх сил збільшити виробництво бронетехніки. необхідно збільшити.

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