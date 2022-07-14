Подібну інформацію ворог може використовувати у власних цілях.

Втрати України на війні і дані про кількість загиблих є державною таємницею. Інформація не розкривається, щоб ворог не зміг використовувати її у власних цілях.

Про це повідомила на брифінгу заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Дані засекретили на час воєнного стану.

"Цифри загиблих є державною таємницею під час воєнного стану. Вона обумовлена військовою доцільністю і тим, що ворог не повинен знати ці цифри і використовувати це для власних можливостей", - зазначила Маляр.

Також вона закликала не поширювати неперевірені дані про кількість загиблих та інші втрати української армії.

"Ми звертаємося до громадян, громадських ініціатив, які намагаються публічно встановлювати ці цифри, думаючи, що хтось їх приховує, це не так, не працюйте на ворога і не відкривайте ці цифри до закінчення воєнного стану", - заявила заступник міністра

Нагадаємо, в червні у Міноборони вперше повідомили втрати ЗСУ в техніці за час війни.

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