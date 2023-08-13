Поранено багато супротивників, поділилися у партизанському русі.

Ліквідовано базу російських загарбників, "бавовна" прийшла не з повітря.

Ворожої казарми вже нема, ліквідовано три автомобілі, мінімум 10 ворогів потребували меддопомоги, повідомив партизанський рух "Маріуполь.Спротив" у Telegram й опублікував фотографії.

"Мінус база… Бу-га-га. Якби так швидко тушили будинки, як бази… Десяток - в шпиталь мінімум. Три машини - назавжди. Казарми вже нема… Файно…", - йдеться у повідомленні.

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Цікаві новини Маріуполя сьогодні - це варто знати

Російські окупанти повністю захопили місто наприкінці травня минулого року після тривалих запеклих боїв. Супротивник майже повністю знищив Маріуполь, через ворога загинули десятки тисяч осіб.

Місто окуповане, але нескорене. Там діють проукраїнські партизани. Зокрема, наприкінці червня стало відомо, що члени партизанського руху ліквідували кількох офіцерів супротивника. Варто зазначити, що РФ на нашій землі вже зазнала колосальних втрат. Загальні втрати Росії на сьогодні становлять приблизно 253 850 окупантів.

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