Також знищено 16 одиниць військової техніки противника.

Втрати Росії в Україні відчутно зросли - на Таврійському напрямку за добу супротивник втратив понад 250 осіб.

Про це повідомляє Об’єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку у соціальній мережі Facebook. "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Роботиного Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога", - йдеться у повідомленні.

При цьому підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 194 вогневих завдання. "Загальні втрати ворога склали 251 особу. 8 російських окупантів здалися в полон", - наголошується у повідомленні.

Відео дня

Крім того, ліквідовано 16 одиниць військової техніки супротивника. Зокрема, йдеться про 6 артилерійських систем, 2 БПЛА, 7 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів. Ще знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Водночас протягом минулої доби російські окупанти завдали 21 авіаційного удару, провели 26 бойових зіткнень та здійснили 732 артилерійських обстріли.

Повномасштабна війна в Україні продовжується - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 4 жовтня 2023 року орієнтовно становлять ліквідованими 279 тисяч 890 солдат, у тому числі 450 за минулу добу.

Також знищено 9026 ворожих бойових броньованих машин, 6 612 артилерійських систем, 4 745 танків, 802 реактивних систем залпового вогню та 540 засобів ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: