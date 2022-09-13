Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках / фото Генштаб ЗСУ

За добу ліквідовано ще 350 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня серед особового складу орієнтовно склали близько 53 300.

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Крім цього, було знищено: 

  • танків – 2 тис. 175 (+7 за добу) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 4662 (+22);
  • артилерійських систем – 1 тис. 279 (+10);
  • реактивних систем залпового вогню – 311;
  • засобів протиповітряної оборони – 165 (+3);
  • літаків - 244 (+1);
  • гелікоптерів - 213;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 904 (+1); 
  • крилатих ракет - 233 (+17)%;
  • ворожих кораблів/катерів було – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6);
  • спеціальної техніки - 117.
інфографіка УНІАН

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня. 

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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