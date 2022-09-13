За добу ліквідовано ще 350 російських окупантів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня серед особового складу орієнтовно склали близько 53 300.
Крім цього, було знищено:
- танків – 2 тис. 175 (+7 за добу) одиниць;
- бойових броньованих машин - 4662 (+22);
- артилерійських систем – 1 тис. 279 (+10);
- реактивних систем залпового вогню – 311;
- засобів протиповітряної оборони – 165 (+3);
- літаків - 244 (+1);
- гелікоптерів - 213;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 904 (+1);
- крилатих ракет - 233 (+17)%;
- ворожих кораблів/катерів було – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6);
- спеціальної техніки - 117.
"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.
Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.
Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.