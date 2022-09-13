Найбільших втрат ворог зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

За добу ліквідовано ще 350 російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 вересня серед особового складу орієнтовно склали близько 53 300.

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Крім цього, було знищено:

танків – 2 тис. 175 (+7 за добу) одиниць;

бойових броньованих машин - 4662 (+22);

артилерійських систем – 1 тис. 279 (+10);

реактивних систем залпового вогню – 311;

засобів протиповітряної оборони – 165 (+3);

літаків - 244 (+1);

гелікоптерів - 213;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 904 (+1);

крилатих ракет - 233 (+17)%;

ворожих кораблів/катерів було – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6);

спеціальної техніки - 117.

"Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

Ввечері 12 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію щодо звільнення від окупантів Збройними силами України 6 тисяч квадратних кілометрів території нашої держави від почаику вересня.

Крім Харківщини, триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

На Донеччині Україна продовжує контролювати 45% території попри спроби окупантів захопити область.

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