Вона зазначила, що після гаубиць, в Україну будуть поставлені "Гепарди".

Невдовзі до України надійде важке озброєння від Німеччини, зокрема, гаубиці, користуватися якими українські військові навчалися шість тижнів.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ефірі інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Важка зброя буде скоро. Ваші солдати шість тижнів навчалися на гаубицях. І вони, як на мене, прийдуть вже дуже скоро в ці дні. Після цього будуть "Гепарди". І майже одночасно прибудуть MLRS та HIMARS (реактивні та ракетні системи залпового вогню – ред.) – разом з Великою Британією, Сполученими Штатами", - зазначила посол.

Вона додала, що наразі українські військові проходять навчання на всіх цих типах зброї.

"Моя американська колега сказала, що протягом трьох-шести тижнів вони теж доставлять", – повідомила посол.

"І останнє – це система РЛС (радіолокаційна станція – ред.), про яку говорив канцлер Шольц і яка ще виробляється, повинна бути готовою десь у жовтні. Це теж сучасна система. Це те, що зараз передбачається", – додала Фельдгузен.

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва 16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні новий пакет озброєння, який включає ракетні установки залпового вогню.

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