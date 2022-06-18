Невдовзі до України надійде важке озброєння від Німеччини, зокрема, гаубиці, користуватися якими українські військові навчалися шість тижнів.
Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в ефірі інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Важка зброя буде скоро. Ваші солдати шість тижнів навчалися на гаубицях. І вони, як на мене, прийдуть вже дуже скоро в ці дні. Після цього будуть "Гепарди". І майже одночасно прибудуть MLRS та HIMARS (реактивні та ракетні системи залпового вогню – ред.) – разом з Великою Британією, Сполученими Штатами", - зазначила посол.
Вона додала, що наразі українські військові проходять навчання на всіх цих типах зброї.
"Моя американська колега сказала, що протягом трьох-шести тижнів вони теж доставлять", – повідомила посол.
"І останнє – це система РЛС (радіолокаційна станція – ред.), про яку говорив канцлер Шольц і яка ще виробляється, повинна бути готовою десь у жовтні. Це теж сучасна система. Це те, що зараз передбачається", – додала Фельдгузен.
Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва 16 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні новий пакет озброєння, який включає ракетні установки залпового вогню.