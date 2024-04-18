Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час.

У четвер, 18 квітня 2024 року, безпілотник атакував навчальний центр тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомили в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Як зазначили в МАГАТЕ, вибух було чути о 10:35 ранку. Зазначається, що минулося без руйнувань. Проте російські окупанти відмовили представникам МАГАТЕ в доступі до навчального центру де ймовірно пролунав вибух.

"Це вже третя відома атака на тренувальний центр за останній час, ще два подібних інциденти трапилися минулого тижня. На ЗАЕС повідомили команді МАГАТЕ, яка перебуває на об'єкті, що сьогоднішній дрон було "нейтралізовано", не уточнивши подробиць", – йдеться у повідомленні.

Поки що удари безпілотників не ставили під загрозу ядерну безпеку на обʼєкті, заявив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"Але, як я сказав Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй кілька днів тому, ці безрозсудні атаки мають бути негайно припинені", – додав він.

Ситуація на ЗАЕС

Варто зазначити, що кілька днів тому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що усі шість енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції переведено у стан холодного зупину. Це сталося вперше з 2022 року.

Тим часом у США заявили, що Вашингтон стежить за ситуацією на ЗАЕС. Там наголосили, що Москва грає в дуже небезпечну гру, захопивши Запорізьку атомну електростанцію.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, зокрема за офіційною звітністю МАГАТЕ, яка, на щастя, зазначила, що пошкодження внаслідок удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку", – заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

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