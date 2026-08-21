РФ змінює список цілей: ЗМІ розкрили, як Москва спробує 'заморозити' Україну взимку

Водночас найбільшим ризиком для України лишаються погодні умови, зазначають експерти.

Україна посилює оборону енергетичних обʼєктів напередодні зими, однак й РФ не стоїть на місці, адаптовуючи нову тактику. Про це пише Washington Times.

Зазначається, що раніше Москва здебільшого цілилася по великих генеруючих станціях та високовольтній інфраструктурі. Однак вже минулої зими Кремль змістив акцент атак на менші розподільчі підстанції. Україна має близько 3000 таких обʼєктів, що робить їх захист набагато складнішим, ніж приблизно 120 великих високовольтних підстанцій.

Також РФ активно вибиває підстанції на наближених до фронту територіях. В підсумку стратегія РФ націлена не на єдине загальнонаціональне відключення електроенергії, а на створення локальних аварій. Оскільки це змушує ремонтні бригади розподіляти обладнання та робочу силу по тисячах потенційних цілей.

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"Найбільший ризик – це холодна зима. Якщо настануть сильні морози, терористичний режим Кремля спробує знищити системи опалення України та зробить усе можливе, щоб українці не могли опалювати свої великі міста", – зазначив Олександр Харченко, керуючий директор київського Науково-дослідного центру енергетичної промисловості.

Видання зазначає, що минула зима вже стала суворим випробуванням для України. Переважно через масові та тривалі відключення страждали такі великі міста, як Київ та Одеса.

"Минула зима точно показала, де система найбільш вразлива: критична інфраструктура великих міст, перш за все теплопостачання, а також водопостачання та водовідведення під час сильних холодів", – говорить Харченко.

За даними української розвідки, на яку посилається видання, інфраструктура водопостачання стане однією з головних цілей Росії. На тлі цього президент Володимир Зеленський дав наказ провести відповідну підготовку. Зокрема акцент робиться на тому, що була змога підтримувати життєво важливі послуги навіть у тому разі, якщо великі генеруючі установки будуть зруйновані.

Наразі Україна має кілька стратегій захисту обʼєктів. Зокрема це децентралізація інфраструктури електроенергетики, опалення та водопостачання, а також фізичний захист обʼєктів. Крім того, створюються запаси обладнання, які будуть використовуватися для заміни на уражених обʼєктах. метою України є створення резервів, які втричі перевищують кількість критично важливого обладнання.

"У сукупності децентралізована генерація електроенергії та тепла, резервне живлення для водопостачання та укріплення, що будуються, серйозно ускладнять вже заявлені плани кремлівського режиму щодо заморожування України", – вважає Харченко.

Підготовка до зими: що відомо

Нагадаємо, про те, що майбутня зима може стати найскладнішою для України з початку зими регулярно заявляють як посадовці, так і західні ЗМІ. Зокрема про це писало видання CNBC. Журналісти цитують експосла США в НАТО Курта Волкера, який вважає, що Путін може використати цю зиму, аби спробувати остаточно зламати Україну.

Як зазначив французький OSINT-аналітик Клеман Молен, цієї зими РФ, ймовірно, зосередить свою увагу на українських портах, енергетичній інфраструктурі, а також заправних станціях. Для цього, на думку експерта, Москва спробує наростити використання реактивних "Шахедів" для ударів по обраних цілях.

Як зазначив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, наразі Україні не вистачає ще близько 650 млн євро для того, аби профінансувати енергетичну галузь напередодні зими. За його словами, наразі фонд підтримки енергетики України вже акумулював понад 2 млрд євро.

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