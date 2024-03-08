Супротивники використовують іранські безпілотники у західній частині Криму, поділилися у британській розвідці.

Триває повномасштабна війна в Україні, і Росія використовує безпілотний літальний апарат іранського виробництва Mohajer-6 для спостереження над Чорним морем і Кримом.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter. Зазначається, що Mohajer-6, який Іран передав Росії, вже помічений над Чорним морем та Кримом. При цьому сказано, що він призначений для ведення розвідки, спостереження, виявлення цілей, а також може проводити атаки типу повітря-земля, скидаючи керованані боєприпаси.

За даними британської розвідки, радіус дії Mohajer-6 обмежений прямою видимістю управління оператором у режимі реального часу: приблизно 200 км на висоті 3,5 км.

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"Застосування цих дронів у західному Криму, ймовірно, свідчить про те, що Росія намагається визначити загрози для російських портів і суден після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що його місією є і підтримка російських процесів для спрямування ударів по південно-західному узбережжю України", - повідомляє Міноборони Британії.

При цому зазначається, що Україна збила щонайменше один Mohajer-6 - 23 вересня 2022 року над Чорним морем. При цьому Росія, ймовірно, випадково збила такий дрон над Кримом 6 червня 2023 року.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2022 року речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук сказав, що вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, призначений, зокрема, для проведення розвідки та вогневого ураження.

Наприкінці серпня 2022 року CNN з посиланням на чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена, повідомило, що Росія тепер має у своєму розпорядженні іранські боєздатні безпілотники, які, ймовірно, задіють у війні проти України. Їх до РФ доставили вантажними літаками у середині серпня. До цього росіяни провели навчання в Ірані із застосування безпілотників.

У США вважають, що РФ офіційно закупила та перевезла безпілотники типу Mohajer-6 та Shahed - Shahed-129 та Shahed-191. Ці два типи безпілотних літальних апаратів можуть транспортувати високоточні керовані боєприпаси і застосовуватися для спостереження. 13 вересня 2022 року ЗСУ уперше знищили іранський ударний дрон Shahed-136 поблизу Куп'янська Харківської області.

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