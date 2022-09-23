Mohajer-6 призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Вперше в Україні зенітниками ЗСУ збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6.

Про це повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Уперше в Україні зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6 (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження", - зазначив він.

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Іранські дрони у війні проти України

Наприкінці серпня CNN з посиланням на чиновників з адміністрації президента США Джо Байдена повідомило, що Росія тепер має у своєму розпорядженні іранські боєздатні безпілотники, які, ймовірно, задіють у війні проти України. Їх до РФ доставили вантажними літаками у середині серпня. До цього росіяни провели навчання в Ірані із застосування безпілотників.

У США вважають, що РФ офіційно закупила та перевезла безпілотники типу Mohajer-6 та Shahed – Shahed-129 та Shahed-191. Ці два типи безпілотних літальних апаратів можуть транспортувати високоточні керовані боєприпаси і застосовуватися для спостереження.

13 вересня ЗСУ уперше знищили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Вже 22 вересня сили ППО знешкодили чотири іранські дрони-камікадзе. 23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Ще один іранський дрон-камікадзе Shahed 136 (Шахид-136) ЗСУ вдалося збити.

Військові підтверджували, що Shahed-136, перефарбовані в російські кольори й перейменовані в "Герань-2", усе частіше фіксують біля позицій української бронетанкової та артилерійської техніки.

Тим не менше, за словами речника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ці БПЛА можна збивати різними засобами ППО і навіть стрілецькою зброєю, але найкраще для цього підходять зенітні гармати, а також українська "Шилка" або німецький "Гепард".

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