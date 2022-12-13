Українським військовим допомогла погода.

13 квітня українські захисники змогли завдати удару ракетою українського виробництва "Нептун" по російському крейсеру "Москва" - флагману російського флоту.

Як йдеться в статті "Української правди", того дня крейсер несподівано сам зайшов у зону ураження українських ракет і був оперативно зафіксований українськими захисниками.

На момент вторгнення РФ в України не було загоризонтних радарів, які дозволили б виявити "Москву", що знаходилася в 120 кілометрах від берега. Звичайний радар не показує цілі на такій відстані, але того дня склалося інакше.

Відео дня

Над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до поверхні води, а від води назад до хмар – і в такому коридорі радар несподівано добив аж до "Москви".

Близько 16 години оператор комплексу "Нептун" отримав несподівані дані про масивний об'єкт за 120 кілометрів. Військові зрозуміли, що це "Москва". Співрозмовники видання у військових колах кажуть, що українські захисники і раніше бачили і фіксували "Москву" за допомогою супутників, але не могли до неї дістати. Це суперечить версіям західним ЗМІ про те, що координати "Москви" нібито могли отримати від Європейського центру НАТО або американського літака-розвідника "P-8 Посейдон".

Щойно стало зрозуміло, що "Москва" в зоні ураження, по крейсеру було випущено дві ракети "Нептун". Цей історичний пуск був зафіксований на фото.

На думку співрозмовників УП, на той момент росіяни були настільки впевнені у своїй недосяжності для українських сил, що, ймовірно, навіть не активували системи ППО.

Оцінка характеру пошкоджень крейсера була проблематичною – оператори "Байрактарів" відмовлялися вилітати для верифікації попадання через загрозу збиття.

Пізніше стало відомо, що "Москва" рушила за "вишки Бойка", а після до неї кинулися 4 кораблі – для рятувальної операції, якій, однак, завадив шторм.

Коли українські захисники зрозуміли, що з Криму до "Москви" вийшов буксир, стало очевидним, що ситуація на крейсері критична.

"Москва" - все: що відомо про ліквідацію крейсера

"Москва", російський гвардійський ракетний крейсер, що входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів, був флагманом Чорноморського флоту ВМФ Росії.

За даними українського військового командування, в результаті атаки ракет "Нептун" 13 квітня корабель отримав пошкодження, загорівся, перекинувся і згодом затонув.

Міноборони РФ стверджувало, що на кораблі нібито сталася детонація боєприпасів, а затонув він при буксируванні. Також заявляли, що нібито екіпаж "Москви" був повністю евакуйований. Але незабаром почали з'являтися повідомлення родичів моряків, які служили на кораблі, про їхнє зникнення.

У вересні в Чорному морі виловили рятувальний пліт на 20 осіб із затонулого корабля "Москва". Знахідка показала, що російські моряки, ймовірно, намагалися врятуватися на пошкодженому плоту. Для цього російські моряки зняли з себе рятувальні жилети (що категорично заборонено) і прикріпили їх до паркану – щоб зберегти плавучість плоту.

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