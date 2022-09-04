За його словами, окупанти не вкрали якіхось "стратегічних" сум, але гривень було немало.

Російські загарбники обкрадали банки на тимчасово окупованих територіях України, а за вкрадені гроші купували долари у місцевих жителів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі інформаційного телемарафону.

"Як тільки окупанти захопили території, то перше, що вони зробили – це почали грабувати банки і гривня, в принципі, перший час в них самих була. Тому їм треба було використати цю гривню з максимальною для себе вигодою", - розповів він.

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За словами Гайдая, окупанти не вкрали якихось "стратегічних" сум, але гривень було немало і за них вони купували "валюту" у місцевих мешканців.

"Для того, щоб людям якось виживати, їм треба було міняти валюту на гривні, рублі, і таким чином вони її переводили в зручну для себе грошову суму", - пояснив він.

Нагадаємо, за останніми даними, Росія вкрала в Україні вже півмільйона тонн зерна й 11 тисяч тонн металу.

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